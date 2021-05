Les protéines sont essentielles pour construire et maintenir la masse musculaire. Ces protéines conçues scientifiquement sont des mélanges de protéines de la plus haute qualité disponibles aujourd’hui. Pour garantir une qualité supérieure, nous n’utilisons que les sources de protéines les plus pures pour nos athlètes qui travaillent dur. Nous avons ici souvent parlé du régime hyperprotéiné, mais rentrons plus dans les détails afin de comprendre comment fonctionne les protéines sur notre corps.

Des protéines pour la musculation mais aussi pour perdre du poids

BSN Syntha-6 Protein Powder Isolate - Cookies & Cream - Une poudre protéinée faite pour la musculation, ce produit présente 24g de protéines de haute qualité par portion et peut être pris à tout moment.

Des muscles plus forts et plus maigres peuvent être à toi en seulement huit semaines avec la bonne combinaison de protéines . Body Fortress Super Advanced Whey Protein contient 24 g de protéines pures et concentrées, 130 calories, 5 g de BCAA et 5,5 g de glutamine et de précurseurs par portion.

Le complément alimentaire idéal

Nous proposons toutes les poudres de protéines de musculation nécessaires pour rester en forme, prendre du muscle et alimenter tes séances d’entraînement. Nous avons des protéines de lactosérum, des protéines de caséine, des protéines de blanc d’œuf, des poudres de protéines de soja, et plus encore. Nous proposons également des boissons énergétiques gazeuses qui regorgent d’électrolytes et de vitamines. Produits de Body Fortress, CytoSport (Muscle Milk), Optimum Nutrition (ON), MusclePharm (MP), Labrada Nutrition (LP), TwinLab, BSN (Cell Mass), Quest Nutrition, Universal Nutrition (UN)

C’est quoi une protéine ?

Les protéines sont composées d’acides aminés, qui aident à construire et à réparer les muscles. Cependant, lorsque le corps décompose les aliments protéinés, il y a un sous-produit qui inhibe l’absorption de ces acides aminés. Ce sous-produit d’acide aminé entraîne un blocage de la croissance musculaire. L’acide aminé leucine est l’un des acides aminés clés pour la construction musculaire. Notre isolat de protéines de lactosérum hydrolysé contient un isolat de protéines de lactosérum 100 % pur qui a été hydrolysé, ce qui signifie qu’il a été décomposé dans sa forme la plus basique et qu’il contient le plus haut niveau de l’acide aminé leucine. Cela te permet de bénéficier d’une récupération musculaire plus rapide

Prendre soin de son corps

Ce produit est destiné aux personnes qui prennent au sérieux leurs entraînements et leur corps, nous avons les informations parfaites pour te donner les meilleurs résultats possibles et te donner tous les avantages pour obtenir la silhouette que tu veux. Ne gaspille plus d’argent pour des trucs qui ne te donnent aucun résultat !

Isopure contient 6 grammes de protéines sans glucides par portion. Sans sucre et sans graisse, c’est le mélange de boisson hypocalorique parfait pour la gestion du poids, la musculation ou tout régime hyperprotéiné. Isopure contient 100 % de protéines de lactosérum pures avec un excellent profil d’acides aminés.