Un bon régime amincissant doit respecter l’équilibre alimentaire pour bien stabiliser. Un régime amincissant hypocalorique pris isolement est un leurre car sans exercice physique aucun résultat minceur n’est possible. Il est alors possible de maigrir et mincir sans régime. Quand on souhaite maigrir, le premier réflexe des candidats à l’amincissement qui vient à l’esprit est […]